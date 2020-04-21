Наступил знак Тельца: кто эти люди и чего им ожидать

Стиль жизни

21 апреля с вхождением Солнца в новое созвездие зодиакального круга в свои права вступает знак Тельца, власть которого продлится до 21 мая. Что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она назвала отличительные черты характера людей, рожденных под знаком Овна.

— Телец — второй по счету знак Зодиака, его стихия Земля, он находится под покровительством Венеры, — рассказала Людмила. - Именно поэтому люди, рожденные под этим знаком, обожают все, что делает их жизнь приятной: вкусную еду, дорогое вино, модную одежду, уютное жилье, в котором они могут чувствовать себя максимально комфортно, качественные автомобили — надежные и удобные в использовании. Этот список можно продолжать очень долго, но суть не изменится: Тельцы считают, что все, чем они пользуются, должно приносить им удовольствие, а иначе жизнь не имеет смысла.

Превыше всего представители этого знака ценят прагматичность и стабильность, поэтому они никогда не принесут свое налаженное существование в жертву «химере» в виде путешествий, увлекательной, но плохо оплачиваемой работы и даже любви, если она может нарушить привычный образ их жизни. Тельцов также можно назвать финансовыми гениями, поскольку они с деньгами на «ты»: представители знака умеют не только зарабатывать, но и грамотно распоряжаться своими средствами, вкладывая их в выгодные предприятия.

— Судя по названию, представители знака должны быть упрямыми?

— Им присуще это качество, хотя, конечно, не настолько сильно, как их соседям по зодиакальному кругу, Овнам. Тельцы по характеру спокойны и уравновешены, более того, их доброта не знает границ, но ровно до тех пор, как вы выведете их из себя. Тут уж они покажут себя во всей «красе»: будут рвать и метать, скандалить, кричать, а в особых случаях могут дойти и до рукоприкладства — в общем, сцена их бешенства не для слабонервных людей.

— Наверное, прежде всего это касается Тельцов-мужчин?

— В критических ситуациях да, в остальное время — а его гораздо больше — это спокойные и надежные люди, на которых всегда можно положиться. Они прекрасные мужья и замечательные и заботливые отцы. Они всегда думают о том, чтобы их семья ни в чем не нуждалась и, что немаловажно, умеют обеспечить близких всем необходимым. Отношения для мужчин-Тельцов — зона ответственности, они очень серьезно и взвешенно подходят к знакомству и особенно к браку. Представители этого знака не понимают, что такое любовь с первого взгляда — с ними ничего подобного не происходит.

Внешне мужчины-Тельцы — представительны и импозантны, они одеты в дорогие, брендовые вещи, которые при этом выглядят неброско и одновременно добротно. Представители знака часто занимают руководящие должности, но при этом редко бывают креативными директорами компаний — они, скорее, хорошие исполнители, чем генераторы идей: определять стратегию и тактику бизнеса им не по силам. Зато они на редкость трудолюбивы, что является несомненным плюсом этого знака. К отрицательным чертам мужчин-Тельцов относится вспыльчивость, о которой мы уже говорили: в гневе они по-настоящему страшны.

— Чем женщины-Тельцы отличаются от мужчин этого знака?

- Их главные качества — хозяйственность и домовитость, похоже, они созданы для того, чтобы стать хранительницами домашнего очага. Мужчина, который женится на такой женщине, может быть совершенно спокоен: в его доме все — чистота, уют, вкусная еда — будет идеально. К тому же они еще красивы и сексапильны — представители сильного пола, встретившие на улице женщину-Тельца, обязательно обернутся ей вслед. Представительницы этого знака соблазняют мужчин, не прилагая к этому никаких усилий, — такое впечатление, что это происходит само по себе. В спутники жизни женщины-Тельцы выбирают мужчин сильных и мужественных, которыми они тем не менее смогут — пусть незаметно и исподволь — но все-таки руководить.

К негативным качества представительниц этого знака можно отнести меркантильность, которой они — чего уж тут греха таить — обладают. Причем касаются они всех сфер жизни без исключения — работы, личной жизни, дружественных отношений. Впрочем, если она не переходит черту, отделяющую расчетливость от корысти, ничего страшного в этом нет. Напротив, это ее качество выглядит вполне симпатично.

— Что ждет Тельцов в ближайшее время?

— Для них нынешний год — время перемен, которые им придется пережить, хоть они и не очень это любят. Их обусловит такая непростая планета, как Уран, которая будет «гостить» в знаке Тельца — здесь он будет находиться в так называемом «падении», от чего крайне не комфортно всем — и Урану, и представителям этого знака. При этом у них не будет возможности сопротивляться происходящему — похоже, высшими силами все уже давно предопределено и решено за них. Что делать в такой ситуации? Расслабиться и принять события своей жизни как должное: то, что сегодня кажется неприемлемым, завтра окажется приятным во всех отношениях. Тем более, что на выручку придет Юпитер в знаке Козерога, благодаря чему многие процессы, которые могли бы доставить неприятности, пройдут стороной.

Ранее астролог Людмила Булгакова назвала топ-5 знаков зодиака, представители которых чаще других поддаются панике, а также рассказала о самых умных знаках зодиака.

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