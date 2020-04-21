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Ослабление карантина в Киеве: названо главное условие
Во вторник, 21 апреля, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что разработан план по поэтапному снятию карантинных ограничений в столице. Об этом он заявил во время очередного брифинга.
«Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно „оживлять“ экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер», — подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр Киева также проинформировал о доплатах медикам. Так, по его словам, врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры — от 25 до 30 тысяч гривен, а младший медицинский персонал — от 20 до 25 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что на въездах в Киев уже не измеряют температуру.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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