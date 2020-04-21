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Спорт

Экс-футболист «Шахтера» в тапочках обогнал машину для картинга (видео)

13:30 21 апреля 2020 114
Дуглас Коста
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста продолжает наслаждаться незапланированным отдыхом на родине, куда отправился после введенния карантина по всему миру и отмены матчей в итальянской серии А и Лиге чемпионов.

Не так давно футболист, игравший за донецкий «Шахтер» с 2010-го по 2015-й, вызвал гнев у руководителей своего нынешнего клуба, когда нарушил правила карантина и искупался в бассейне со своей невестой Натальей Феликс. Этого бразильцу показалось мало, и на этот раз он вновь вышел на улицу, чтобы посоревноваться в скорости с возлюбленной, находившейся за рулем машины для картинга. Несмотря на то, что Дуглас был обут в тапочки, девушка не смогла обогнать его.

«На этой неделе я непобедим. Шарль Леклер (пилот „Феррари“ в Формуле-1. — Авт.), ты следующий», — написал не растерявший своих скоростных качеств Коста на своей странице в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дуглас Коста принял участие в челлендже и, одев платье, «поменялся» местами со своей девушкой.

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