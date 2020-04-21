Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло

Общество и люди

В среду, 22 апреля, погода в Украине мало изменится — по-прежнему будет холодно и ветрено, а ночью местами ожидаются заморозки.

«Конечно, с точки зрения северной Канады, где -13−16 градусов, это, может, и не холодрыга, однако пока у нас ближайшей ночью ожидается + 2 + 5 градусов с локальными заморозками. А днем ​​воздух успеет прогреться лишь до + 10 + 14 градусов. Теплее всего будет в Закарпатье — до + 14 + 17 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Не исключено, что слабые осадки пройдут на западе, в центральной части и на востоке Украины. А возможно, все обойдется лишь уплотнением облачности. На юге страны, в основном, будет солнечно.

В Киев в среду ночью +2 + 5 градусов, в окрестностях — заморозки 0−2 градуса, днем ​​ожидается + 11 + 12 градусов. Ветер северо-западный, северный, порывистый.

«Во второй половине недели в столице потеплеет до +15 +19 градусов. А в субботу, 25 апреля, у Киева есть шансы на хороший дождь», — обнадеживает синоптик.

По ее словам, в субботу в Украину придет циклон, который обусловит осадки практически на всей территории страны, кроме южных регионов.

«Настоящее тепло пойдет к нам с четверга, 23 апреля», — прогнозирует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло прогнозирует, что в третьей декаде апреля в Украине будет очень сложная погода — ночью возможны заморозки, а днем температура будет +10 градусов, иногда +15. Есть вероятность и мокрого снега, который будет сразу таять.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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