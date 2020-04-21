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Снег еще напомнит о себе: синоптик удивил прогнозом на конец апреля
Апрельская погода, то жаркая, то с ночными заморозками, останется такой же нестабильной и до конца месяца. Кроме того, ожидается еще и снег, который уже шел в некоторых областях неделю назад.
Синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло прогнозирует, что в третьей декаде апреля в Украине будет очень сложная погода — ночью возможны заморозки, а днем температура будет +10 градусов, иногда +15, передает «Обозреватель».
По его словам, есть вероятность, что в оставшиеся дни месяца пройдет мокрый снег, который будет сразу таять. И это также характерно для апреля.
Местами пройдут дожди, но они будут небольшими и не затронут большую часть Украины.
Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются сильные ночные заморозки в воздухе и на почве. К концу недели погода улучшится. В пятницу, 24 апреля, в нескольких областях прогнозируется до +19.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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