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Заморозки и дожди: синоптики предупредили украинцев о погодных сюрпризах
Обещанное народными синоптиками потепление после Пасхи пока не наступило. В ближайшие дни в стране ожидаются ночные заморозки в воздухе и на почве. Днем воздух прогреется до 9−12 градусов тепла.
Во вторник, 21 апреля, дожди пройдут на востоке, в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. На остальной территории будет сухо и солнечно. Температура воздуха 9−11 градусов тепла, ночью заморозки до -3 градусов.
В среду, 22 апреля, сухо будет по всей территории Украины. Днем температура воздуха 9−12 градусов, на юге немного теплее -13 градусов выше 0.
Ночью 21, 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0−5 градусов (уровень опасности — желтый), ночью 21 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей, 23 апреля в Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0−5 градусов (уровень опасности — оранжевый).
О погоде на предстоящее лето читайте в материале «ФАКТОВ».
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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