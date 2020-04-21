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Как помочь бизнесу строить прозрачные правила игры: бесплатный вебинар по предпринимательской этике
30 апреля 2020 в 16:00 в рамках инициативы «Предпринимательская этика для украинских МСБ» состоится вебинар для предпринимателей по внедрению Кодекса предпринимательской этики. К участию приглашаются украинские предприятия малого и среднего бизнеса, которые хотят внедрить предпринимательскую этику для устойчивого развития собственного бизнеса. Инициатива реализуется Всеукраинской сетью UNIC при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».
Во время вебинара предприниматели получат ответы на следующие вопросы:
• что такое Кодекс предпринимательской этики, каковы его задачи, результаты его успешного внедрения и последствия не внедрения;
• основные разделы Кодекса и аспекты предпринимательской деятельности, которые они регламентируют;
• как адаптировать Кодекс к потребностям вашего предприятия;
• процедура внедрения Кодекса и должностные лица, обеспечивающие его исполнение.
Любомир Черной, руководитель направления по улучшению бизнес-климата Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины»: «Внедрение „Кодексов предпринимательской этики“ — один из возможных инструментов повышения прозрачности ведения бизнеса, который широко известен в мире. Особенно активно пользуются этим инструментом компании, которые интернационализируются и стремятся выходить на новые рынки».
Согласно статистике, 86% из 200 крупнейших компаний в мире в списке Forbes строят свои отношения с сотрудниками на основе Кодекса предпринимательской этики.
По словам Татьяны Короткой, заместителя бизнес-омбудсмена Украины: «В украинском МСБ задействовано более 40% занятого населения страны. В большинстве малых и средних предпринимателей созданы предпосылки для основательного производства стандартов деловой этики. Именно поэтому они задают высокие стандарты как государству и контролирующим органам, так и собственному делу и себе, как налогоплательщикам. Малые предприниматели, которые развивают свой бизнес на принципах устойчивого развития, хорошо понимают цену коррупции для государства в случае невнедрения стандартов этики в своей деятельности».
Благодаря информации, полученной во время вебинара, специалист сможет легко адаптировать этот документ к специфике и ценностям своей организации.
Зарегистрироваться можно здесь.
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