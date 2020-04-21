Общество и люди

Главное в скандале между Минздравом и директором государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсеном Жумадиловым то, что последний, закупая непроверенные костюмы биозащиты, подвергает опасности сотни врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

«Уже несколько дней в СМИ обсуждается ситуация, возникшая между Минздравом и директором ГП „Медицинские закупки Украины“ Арсеном Жумадиловым. Считаю, что главное в этом скандале даже не то, что непрозрачными схемами Жумадилов, очевидно, преследует собственные интересы. А то, что он во время эпидемии подвергает опасности тысячи врачей, которые могут заразиться коронавирусом из-за низкого качества защитных костюмов, которые планировалось закупить», — утверждает эксперт.

Кроме того, добавляет эксперт, Минздраву придется тратить ресурсы на проведение служебного расследования относительно деятельности ГП «Медицинские закупки Украины».

«Причина [расследование]: непрозрачные закупки средств индивидуальной защиты врачей, в частности костюмов биозащиты. Руководство ГП, которое и возглавляет Арсен Жумадилов, заключили договоры о закупке СИЗ в обход действующих норм, тендеров и без проверки качества продукции. Поэтому министерство теперь тратит силы на проверки и расследования. При этом, в стране уже более 6000 инфицированных и Минздраву действительно есть чем заняться, кроме грязных дел Жумадилова и возглавляемого им предприятия», — отметил политолог.

Он также подчеркнул, что в то время как большинство в обществе сотрудничают для преодоления последствий эпидемии, некоторые директора госпредприятий рассматривают нынешнюю ситуацию только как возможность дополнительно заработать.

«Эпидемия вновь сплотила украинцев, к ликвидации последствий болезни присоединились сотни предпринимателей и волонтеров, врачи работают круглосуточно и уже валятся с ног. Но некоторых вся эта история, похоже, никак не касается. Для них эпидемия — это лишь очередной повод заработать на схематозах», — подытожил Дзивидзинский.

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