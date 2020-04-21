Число украинцев, оставшихся без каких-либо сбережений, возросло до 45% , — данные опроса

Украина

Введенный в Украине карантин и вынужденная пауза в работе экономики вскрыли острую проблему: большинство граждан не успели скопить финансовую «подушку безопасности». Через месяц после объявления карантина каждый второй в Украине (45%) жалуется, что сбережений больше не осталось.

Социологическое исследование проводилось компанией Research&Branding Group. Опрошенные все чаще признают, что карантин принесет им финансовые проблемы (39% вместо 30% в период с 28 марта-3 апреля). 44% украинцев уже экономят на продуктах, 41% — на покупке одежды и обуви.

Оценив свои «заначки», 13% опрошенных признались, что накоплений хватит еще максимум на пару недель. 17% считают, что запасы иссякнут через месяц. Продержаться до осени готовы не более 6% опрошенных.

Больше всего неподготовленных к финансовым трудностям оказалось среди людей среднего возраста (каждый третий) и старше 50 лет (каждый второй). Среди молодежи (18−29 лет) выделяются две большие группы: без сбережений и способные протянуть на запасах еще один месяц.

Исследование проводилось с 11 по 17 апреля. Опрошены 1410 респондентов, ошибка выборки составляет 3,5%.

Напомним, в Кабмине предложили продлить карантин еще на полмесяца — до 12 мая. Тем временем в Украине резко выросло число безработных, некоторые представители власти предостерегают, что «дело идет к голоду».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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