27.18 / 27.70 29.21 / 30.04
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Мы рядом»: дети и муж Анастасии Заворотнюк поздравили ее с днем рождения (фото)

10:30 3 апреля 2020 221
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Дети и муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, рак мозга четвертой степени, поздравили ее с днем рождения.

«Сегодня мы поздравляем с днём рождения мою любимую мамочку. Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо», — написала дочь актрисы Анна, добавив семейное фото, на котором еще нет маленькой Милы.

Заворотнюк

Поздравление появилось и в группе «Поддержка Заворотнюк», которую ведет дочь и друзья звезды «Моей прекрасной няни».

«Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники — и мы безмерно благодарны за такое внимание», — пишут близкие актрисы.

Заворотнюк

Также упоминается муж Анастасии Петр Чернышев, который все время находится с женой. «Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути — ИХ ОБЩАЯ. Вдвоем — проще, вдвоем — вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее дочь Заворотнюк заявила, что маме стало лучше.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

кровати в больнице

В Украине новые смерти от коронавируса, количество зараженных приближается к тысяче

Европа

Европа продлевает карантин: как долго еще будут закрыты границы

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Пожарные

Смертельный пожар в Киеве: на свалке нашли два трупа (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер