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«Мы рядом»: дети и муж Анастасии Заворотнюк поздравили ее с днем рождения (фото)
Дети и муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, рак мозга четвертой степени, поздравили ее с днем рождения.
«Сегодня мы поздравляем с днём рождения мою любимую мамочку. Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо», — написала дочь актрисы Анна, добавив семейное фото, на котором еще нет маленькой Милы.
Поздравление появилось и в группе «Поддержка Заворотнюк», которую ведет дочь и друзья звезды «Моей прекрасной няни».
«Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники — и мы безмерно благодарны за такое внимание», — пишут близкие актрисы.
Также упоминается муж Анастасии Петр Чернышев, который все время находится с женой. «Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути — ИХ ОБЩАЯ. Вдвоем — проще, вдвоем — вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее дочь Заворотнюк заявила, что маме стало лучше.
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