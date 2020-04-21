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Политика

Зеленский готовит серьезные кадровые чистки: СМИ заговорили об уходе Ермака

17:33 21 апреля 2020 528
офис президента
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В команде президента Владимира Зеленского готовятся серьезные «чистки». Обсуждается предстоящее увольнение двух советников главы государства. А во фракции «Слуга народа» не исключают отставку главы Офиса президента Андрея Ермака. Эти слухи появились на фоне дискуссий о некомпетентности режима и его «парашютистов», как охарактеризовал назначенцев политолог Андрей Ермолаев.

Как сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в Офисе президента, Зеленский может остаться без своего советника по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршина. Еще одного представителя оборонного блока в Офисе президента — замглавы ОП Анну Коваленко — могут перевести в Минрегион заместителем министра. На место Коваленко может прийти военный эксперт, стоявший у истоков создания Сил специальных операций, Роман Машовец.

По информации «Апострофа», депутаты «Слуги народа» не исключают, что кадровые перестановки затронут и главу Офиса президента. Утверждают, что на место Андрея Ермака рассматривают депутатов-«слуг» Юрия Аристова и Николая Тищенко. Сейчас в парламенте два депутата курируют соответственно вопросы бюджета и транспорта. Еще одной кандидатурой видят Сергея Трофимова — нынешнего первого заместителя Ермака.

Напомним, ученый и публицист Ярослав Грицак в интервью «ФАКТАМ» охарактеризовал нынешнюю властную команду как слабую и непрофессиональную, не способную найти специалистов на ключевые направления.

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