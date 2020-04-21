Украина

У Зеленского думают, как наказать Кернеса и Труханова за работающие рынки в Харькове и Одессе

Во вторник, 21 апреля, у главы Офиса президента Андрея Ермака прошло селекторное совещание с главами облгосадминистраций. Одним из вопросов на нем была проблема соблюдения карантинных ограничений. Ранее на мэра Запорожья завели уголовное дело из-за продолжающейся работы общественного транспорта.

Офис президента сообщает, что на совещании рассмотрели выполнение решения Кабмина и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков, в частности в Одесской, Харьковской, Черниговской, Винницкой, Закарпатской областях.

Председатели ОГА этих областей заявили, что по состоянию на утро вторника в их регионах все продуктовые рынки закрыты, но в Харькове и Одессе они продолжают работать, так как главы этих городов не приняли решения о закрытии.

«Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел», — подчеркнул Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что Кернес отказался закрывать в Харькове метро.

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