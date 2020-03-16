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Зеленский рассказал на "Свободе слова", как победить коронавирус (видео)
Сегодня, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский стал участником политического ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV. Речь в прямом эфире шла о последних решениях главы государства по предотвращению распространения коронавируса.
Президент заявил, что не исключает введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. По его словам, «пока мы не дошли до этой ситуации, но, если это будет нужно, мы введем чрезвычайное положение».
Зеленский сообщил, что до конца текущей недели в Украину поступит миллион быстрых тестов для определения коронавируса. Соответствующая договоренность достигнута с Китаем. Экспресс-тесты будут переданы в больницы, но часть из них отправят военным на передовую.
Отвечая на вопрос о ситуации с мэром Харькова Геннадием Кернесом, отказавшимся закрывать метро в городе, Владимир Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер и заявил, что ответственность за каждого заболевшего на территории города ляжет на мэра.
«Я думаю, что каждый больной человек в Харькове — это будет полностью его сейчас ответственность. А еще скажу откровенно, если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его ждет уголовная ответственность», — сказал президент.
Закрытие метро в Киеве Зеленский считает правильным решением, поскольку безопасность — на первом месте. «Люди спрашивают: а как нам доехать на работу? При всем уважении, у нас один приоритетный ответ: чтобы была наименьшая статистика заболевших», — заявил глава государства.
Свое выступление Зеленский закончил шуткой. По его словам, кроме коронавируса, у Украины есть другие проблемы, и одна из важнейших — демографическая. В связи с чем призвал молодежь во время карантина не тратить свободное время попусту, а заняться решением этой проблемы.
Напомним, ранее сегодня Зеленский обратился к украинскому народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Также глава государства провел встречу с представителями крупного бизнеса, во время которой попросил о поддержке в борьбе с распространяющимся вирусом.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.