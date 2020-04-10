Не остановил общественный транспорт: на мэра Запорожья завели дело

Украина

В пятницу, 10 апреля, мэру Запорожья Владимиру Буряку, который отказался приостановить работу общественного транспорта, сообщили о возбуждении уголовного производства за невыполнение постановления Кабинета министров о карантинных мерах.

Об этом Владимир Буряк написал на своей страничке в социальных сетях. По его информации, в городе насчитывается 20 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тяжелых больных нет, а пятеро пациентов уже выписались из больницы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первую пациентку с подозрением на коронавирусной инфекцией в Запорожье госпитализировали 11 марта. Женщина, до этого вернувшаяся из Италии, жаловалась на тяжелое течение ОРВИ.

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