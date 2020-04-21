- 20:03 Ветераны "Азова" выступили против обменов "всех на всех": названа причина
- 19:55 У берегов Африки пираты похитили украинского моряка
- 18:59 70 обысков, 13 задержанных: в Киеве перехватили рекордную партию метадона на 2 млн долларов
- 18:37 Коронавирус поразил еще один монастырь УПЦ, число заболевших растет
- 18:14 Как вы оцениваете первый год Зеленского? Онлайн-голосование
- 18:13 "Это война человека и природы": выгоревшую Чернобыльскую зону показали на видео с дрона
- 18:06 Соблазнял девочек, прикидываясь подростком: задержанный в Киеве серийный педофил отказывается давать показания
- 18:03 У Зеленского думают, как наказать Кернеса и Труханова за работающие рынки в Харькове и Одессе
- 18:01 Михаил Жванецкий: «В 1970-м во время вспышки холеры Одесса так очистилась, что город было не узнать»
- 17:48 Фоззи из ТНМК во второй раз стал отцом
- 17:38 «Похожи?» Невестка Таисии Повалий показала сына
- 17:33 Зеленский готовит серьезные кадровые чистки: СМИ заговорили об уходе Ермака
У берегов Африки пираты похитили украинского моряка
Возле берегов Бенина, государства в Западной Африке, пираты напали на судно и похитили гражданина Украины. Ранее пираты похитили семерых украинцев в Гвинейском заливе.
Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил УНИАН подробности происшествия.
По его информации, пиратское нападение возле берегов Бенина было совершено на судно Tommi Ritscher, которое шло под флагом Португалии, а оператор судна — из Германии.
«По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины — член экипажа судна. Компанией-оператором судна создан кризисный штаб», — сказал Погорельцев.
В связи с этим Генеральное консульство Украины в Гамбурге выясняет у оператора судна обстоятельства дела. Также отправлено обращение в бенинские компетентные органы для подтверждения факта захвата гражданина Украины.
Ранее сообщалось, что в Нигерии удалось освободить украинца, захваченного в плен пиратами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!