У берегов Африки пираты похитили украинского моряка

Происшествия

Возле берегов Бенина, государства в Западной Африке, пираты напали на судно и похитили гражданина Украины. Ранее пираты похитили семерых украинцев в Гвинейском заливе.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил УНИАН подробности происшествия.

По его информации, пиратское нападение возле берегов Бенина было совершено на судно Tommi Ritscher, которое шло под флагом Португалии, а оператор судна — из Германии.

«По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины — член экипажа судна. Компанией-оператором судна создан кризисный штаб», — сказал Погорельцев.

В связи с этим Генеральное консульство Украины в Гамбурге выясняет у оператора судна обстоятельства дела. Также отправлено обращение в бенинские компетентные органы для подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Ранее сообщалось, что в Нигерии удалось освободить украинца, захваченного в плен пиратами.

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