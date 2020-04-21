Украина

В Одессе полиция открыла производство по факту несоблюдения карантинных мер на популярном рынке «Привоз», расположенном в самом центре города. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил на брифинге заместитель начальника регионального главка Нацполиции Сергей Махотин.

По его словам, городским властям и руководству рынка было направлено несколько обращений, сейчас составлен ряд протоколов о нарушении порядка торговли и несоблюдении мер в условиях карантина.

«Более того, сейчас часть „Привоза“ закрыта, но в целом рынок продолжает работать», — сказал заместитель начальника главка.

Приморским отделом полиции Одессы открыто уголовное производство по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

«Привоз» — крупный продовольственный рынок, с «вкраплением» точек торговли товаров промышленной группы, считается также одной из достопримечательностей города. Владелец большей части «Привоза» — частная компания, принадлежащая известному бизнесмену Владимиру Галантернику, которого связывают с нынешним мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Харькове и Одессе продолжают работать продуктовые рынки, так как главы этих городов не приняли решения об их закрытии. Ранее сообщалось, почему Минздрав запретил работу рынков.

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