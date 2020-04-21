Врачей райбольницы на Полтавщине обвинили в сокрытии информации о зараженных коронавирусом

Украина

21 апреля Кременчуг Полтавской области добавил в общую статистику заболевших в Украине на COVID-19 30 человек. Это самое большое число одновременно выявленных инфицированных в городе, который давно удерживает печальное первенство по заболеванию коронавирусом (всего здесь зафиксировано 51 случай — больше, чем в других регионах Полтавщины вместе взятых). Как выяснилось, большинство людей с опасной инфекцией — врачи и пациенты Кременчугской районной больницы, которой заведует врач-инфекционист.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий обвинил руководство лечебного учреждения в утаивании истинной информации, заявив при этом:

— Сегодня мы имеем ситуацию, наверное, самую худшую в Украине по районной больнице по динамике распространения вируса вследствие разгильдяйства, небрежности и непонятно какого отношения к должностным обязанностям. В городе колоссальный источник инфекции! И нам не дают списки, чтобы мы этих людей отработали, узнали об их состоянии здоровья, и, возможно, предложили госпитализацию. К сожалению, руководство ЦРБ не идет на сотрудничество ни с властью, ни с лабораторным центром, не сообщает данных о выявленных больных среди пациентов и своих сотрудников.

Как удалось узнать «ФАКТАМ», распространение коронавируса началось с одного пациента, который был госпитализирован в районную больницу с тяжелой пневмонией в начале месяца. Он не был обследован на COVID-19, поскольку тогда не проводили обязательных анализов на вирус. В результате многие выздоровевшие от основных заболеваний пациенты «развезли» болезнь по селам района. Но больше всего пострадали сами медицинские работники. На сегодня у 26 человек из штатных сотрудников диагностирован коронавирус. 16 из них, к счастью, болеют в легкой форме и находятся дома на самоизоляции. Двое госпитализированы. Состояние всех заболевших удовлетворительное.

Виталий Малецкий обратился к кременчужанам и жителям района, которые лечились в апреле в ЦРБ или проведывали в этот период больных, имели контакты с медицинским персоналом, сообщать об этом своим лечащим врачам либо на горячую линию 1563. Это позволит избежать распространению инфекции и сохранить здоровье людей.

Первый заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин сообщил на сегодняшнем традиционном брифинге, что на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации было принято решение запретить посещение медучреждений, усилить дезинфекцию помещений и контроль за состоянием здоровья персонала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Буковине продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусом жителей: общая численность заболевших COVID-19 составила 988 человек.

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