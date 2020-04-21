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У футболиста «Барселоны» родился четвертый сын (фото)
В семье нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Дании Мартина Брейтуэйта произошло пополнение.
«В субботу на нас снизошло благословение. Анна-Лаура родила нашего прекрасного сына Валентино. У них обоих все хорошо, и в данный момент мы все очень счастливы. Любовь моя, ты самая сильная женщина из всех, кого я знаю. Я так тобой горжусь», — написал футболист на своей странице в Instagram, прикрепив фото супруги с новорожденным ребенком.
Отметим, что у футболиста и его супруги французской журналистки, телеведущей и предпринимательницы Анны-Лауры Луизы подрастают трое старших сыновей.
Добавим, что Брейтуэйт, являющийся воспитанником датского «Эсбьерга», перешел в «Барселону» из «Леганеса» 20 февраля этого года. До введения карантина нападающий успел провести за каталонцев три матча, мячей не забивал.
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