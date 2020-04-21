- 22:16 После возмущения Офиса президента в Одессе таки закрыли рынки
- 22:07 Хроники коронавируса: главные события в мире 21 апреля (обновляется)
- 21:55 Галантный "сантехник" усыпил одесситку и вынес из ее квартиры добра на 150 тысяч
- 21:55 Изнасилование детей в Каменском: опубликован фоторобот преступника
- 21:36 У футболиста «Барселоны» родился четвертый сын
- 21:18 В Сумах умерла женщина, которую из-за высокой температуры отказались принять несколько больниц
- 21:17 Врачей райбольницы на Полтавщине обвинили в сокрытии информации о зараженных коронавирусом
- 21:12 Звездный футболист «МЮ» отработал на своей матери издевательский финт с мячом
- 20:53 Полтава и Кременчуг получили от «Новой почты» очередную партию медоборудования
- 20:49 Войну не остановил, коррупционеров не посадил: в КИУ проанализировали предвыборные обещания Зеленского
- 20:44 Филипп Киркоров распродает свои наряды
- 20:35 «Привоз» — вне закона: полиция открыла производство по факту несоблюдения карантина на знаменитом рынке
Галантный "сантехник" усыпил одесситку и вынес из ее квартиры добра на 150 тысяч
В Суворовском районе Одессы иностранец под видом сантехника ограбил квартиру местной жительницы. Вор позвонил хозяйке квартиры и представился сантехником, которого она якобы вызвала. Услышав, что в услугах данного специалиста она не нуждается, неизвестный прервал разговор, но через несколько минут перезвонил, сообщив, что «поражен приятным голосом незнакомки». Телефонная беседа привела к тому, что вскоре незнакомец явился по адресу одесситки и напросился в гости — с напитками, фруктами и цветами.
Отведав угощение, хозяйка потеряла сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, «гость» вынес из ее квартиры ценные вещи на сумму более 150 тысяч гривен.
Потерпевшую госпитализировали. Несмотря на потерю сознания, она хорошо запомнила неожиданного «гостя» и сообщила его приметы правоохранителям. Сотрудники полицейского управления стратегических расследований в Одесской области совместно с работниками Суворовского отдела полиции установили личность «сантехника».
«Им оказался известный в криминальных кругах 28-летний ранее неоднократно судимый гражданин одной из стран Закавказья. Злоумышленника задержали в съемном доме в Овидиопольском районе области. У него изъяли похищенные у женщины вещи и другое имущество, владельцы которого устанавливаются», — сообщили в полиции.
В настоящее время с задержанным проводятся неотложные следственные действия в рамках производства, начатого по статье «Кража» (ч. 3 ст. 185) Уголовного кодекса Украины. После получения результатов экспертизы, в том числе относительно причины потери сознания потерпевшей, возможна переквалификация деяния с кражи на разбой. Задержанный также проверяется на причастность к другим преступлениям.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во время карантина в стране почти на треть снизился уровень преступности. Воры, грабители и насильники тоже решили быть на самоизоляции, чтобы не заразиться и не заболеть. Также сообщалось, что из-за коронавируса заключенных из тюрем могут начать выпускать на свободу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...