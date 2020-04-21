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Происшествия

Галантный "сантехник" усыпил одесситку и вынес из ее квартиры добра на 150 тысяч

21:55 21 апреля 2020 210
Вор
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Суворовском районе Одессы иностранец под видом сантехника ограбил квартиру местной жительницы. Вор позвонил хозяйке квартиры и представился сантехником, которого она якобы вызвала. Услышав, что в услугах данного специалиста она не нуждается, неизвестный прервал разговор, но через несколько минут перезвонил, сообщив, что «поражен приятным голосом незнакомки». Телефонная беседа привела к тому, что вскоре незнакомец явился по адресу одесситки и напросился в гости — с напитками, фруктами и цветами.

Отведав угощение, хозяйка потеряла сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, «гость» вынес из ее квартиры ценные вещи на сумму более 150 тысяч гривен.

Потерпевшую госпитализировали. Несмотря на потерю сознания, она хорошо запомнила неожиданного «гостя» и сообщила его приметы правоохранителям. Сотрудники полицейского управления стратегических расследований в Одесской области совместно с работниками Суворовского отдела полиции установили личность «сантехника».

«Им оказался известный в криминальных кругах 28-летний ранее неоднократно судимый гражданин одной из стран Закавказья. Злоумышленника задержали в съемном доме в Овидиопольском районе области. У него изъяли похищенные у женщины вещи и другое имущество, владельцы которого устанавливаются», — сообщили в полиции.

В настоящее время с задержанным проводятся неотложные следственные действия в рамках производства, начатого по статье «Кража» (ч. 3 ст. 185) Уголовного кодекса Украины. После получения результатов экспертизы, в том числе относительно причины потери сознания потерпевшей, возможна переквалификация деяния с кражи на разбой. Задержанный также проверяется на причастность к другим преступлениям.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во время карантина в стране почти на треть снизился уровень преступности. Воры, грабители и насильники тоже решили быть на самоизоляции, чтобы не заразиться и не заболеть. Также сообщалось, что из-за коронавируса заключенных из тюрем могут начать выпускать на свободу.

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