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После возмущения Офиса президента рынки в Одессе таки закрыли
Вечером во вторник, 21 апреля, одесские власти срочно приняли решение о прекращении работы розничных рынков. Для этого понадобилось вмешательство высшего руководства страны. Напомним, что ранее полиция открыла производство по факту несоблюдения карантина на знаменитом рынке «Привоз».
Ранее одесские власти ссылались на то, что постановление главного санитарного врача всего лишь отменяет утвержденный порядок работы рынков, но не обязывает их закрывать. А соответствующее решение областной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям носит лишь рекомендательный характер.
Тем не менее, рынки решили закрыть. В соответствующем протоколе № 17 комиссия под председательством мэра Одессы Геннадия Труханова в одном из пунктов решения отметила: «Департаменту информации и связей с общественностью Одесского городского совета обеспечить немедленное обнародование указанного протокола заседания комиссии. Срок выполнения: немедленно».
Вопрос выполнения решения правительства и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков поднимался во вторник, 21 апреля, на селекторном совещании с главами областных государственных администраций. Отмечалось, что в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях вышеупомянутые решения не выполняются.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак высказал возмущение, что мэр Одессы Геннадий Труханов до сих пор не принял решение о закрытии продовольственных рынков.
«Председатели ОГА перечисленных областей отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты, а в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители этих городов не приняли решения об их закрытии», — отметили в Офисе президента.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, почему Минздрав запретил работу рынков.
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