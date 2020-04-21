Происшествия

Пожары в зоне ЧАЭС потушить не удается: в Минэкологии рассказали, есть ли угроза объекту "Укрытие"

В Чернобыльской зоне отчуждения все еще продолжаются лесные пожары. По состоянию на вечер 21 апреля очаги горения наблюдаются в районе покинутых сел Буряковка, Рассоха и Кривая Гора (Иванковский район Киевской области).

Кроме пожаров в лесных массивах, тлеют торфяники в районе покинутого села Чапаевка Чернобыльского района и поселка Полесское.

Член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко уточнил, что ветер сменил направление и дует в сторону Киева. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям говорят, что скорость ветра достигает 23 км в час.

По данным Минэнерго, лесные пожары в зоне отчуждения не угрожают объекту «Укрытие», хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам.

В тушении пожаров участвуют более тысячи человек, около 300 единиц техники, в том числе три вертолета. Задействована техника ВСУ и тяжелая инженерная техника, чтобы обустроить противопожарные полосы.

Напомним, пожары в зоне отчуждения продолжаются с 4 апреля. К 10 апреля огонь подобрался к хранилищу ядерных отходов, горела железнодорожная станция Янов возле Припяти. Последствия пожаров можно оценить на видео с дронов.

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