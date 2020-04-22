Ноу-хау времен карантина: втулке от туалетной бумаги нашли новое применение (видео)

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В связи с тем, что у многих граждан из-за карантина скопились дома огромные запасы туалетной бумаги, парикмахеры из лондонского салона красоты Ozzie Rizzo London предложили найти новое применение втулкам, которые остаются после использования рулонов по назначению.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

В частности, предложено превратить их во вспомогательный инструмент для укладки волос.

Видеоролик с новым «ноуо-хау» был размещен в Instagram-аккаунте салона.

На опубликованных кадрах сотрудник демонстрирует на модели, как сделать завивку с помощью 10 втулок от туалетной бумаги и заколок.

Согласно обучающему ролику, влажные пряди следует накрутить на втулку, закрепить их зажимами, затем просушить получившуюся конструкцию феном и нанести лак для волос. После снятия самодельных бигуди следует осторожно расчесать волосы и еще раз побрызгать на них любое средство для фиксации волос.

«Мы получаем множество сообщений с просьбами показать, как сделать завивку в домашних условиях, используя подручные средства, поэтому мы создали этот обучающий ролик», — отметил парикмахер и добавил, что укладка — отличный способ занять время и получить новый навык.

Напомним, что в начале апреля популярная блогерша Бриттани Ксавье (Brittany Xavier) сделала завивку своей дочери с помощью карандаша и сняла процедуру на камеру. Так, для получения мелких кудрей, следует взять тонкую прядь волос, обернуть ее вокруг карандаша и нагреть выпрямителем. Публикация американки стала вирусной и набрала больше 1,6 миллиона просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном способе использовать рулоны туалетной бумаги: в США 24-летняя модель Лорен Саммер решила привлечь к себе внимание, опубликовав снимки эротического характера из самоизоляции, на некоторых из которых забавляется с рулонами, прикрывая ими свои интимные места.

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