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"На это больно смотреть": модель напугала фанатов "слишком маленьким" бикини
Красавица-модель Изабелла Бушеми из Майами (США) — один из ярких примеров того, как можно оставить надоевшую работу и разбогатеть, занимаясь любимым делом.
Девушка училась на специалиста по дошкольному воспитанию, но после двух лет в детском саду решила стать моделью и зарабатывать с помощью фото в социальных сетях. И это ей неплохо удается, пишет Daily Mail.
Сейчас Изабелла ведёт популярный Instagram-аккаунт с 2 млн подписчиков, и успешно монетизирует его.
«Сексуальность продаётся, поэтому я стараюсь быть сексуальной, но делаю свои фото стильными», — отмечает она.
Блондинка постоянно радует фанатов солнечными снимками в бикини, показывая соблазнительные формы. Но на днях ее ждала неудача: один из снимков случайно разозлил фолловеров.
Дело в том, что порой девушка так увлекаются демонстрацией своих форм, что выбирает одежду «на грани».
В этот раз американка рассказала, как проводит карантин, отметив, что в целом не прочь посидеть дома. И, как обычно, выложила фото, где позировала на фоне пальм.
На снимке девушка завела руки назад, распустила волосы и с полуулыбкой смотрела в камеру. При этом её фигуру украшало маленькое чёрное бикини с золотистыми цепочками, которое и стало яблоком раздора.
Несмотря на то что снимок набрал почти двести тысяч лайков, комментарии к нему были не самые лестные. Так, у многих купальник модели вызвал недоумение. Пользователи искренне интересовались, почему девушка надела комплект на несколько размеров меньше, ведь её грудь выпадает и сверху, и снизу. И при этом сдавлена так, что на неё больно смотреть.
«Бикини на пять размеров меньше», «Что с верхом бикини? Это что, шутка такая?», «На это больно смотреть», «Может, выслать тебе нормальный бикини?», — написали пользователи.
В ответ девушка написала, что комментарии фанатов ее очень расстроили, но что она больше не намерена портить им настроение и будет надевать только «нормальные» купальники.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом случае, которые произошел в Британии: там завистливые мамаши посчитали купальник девушки слишком «развратным»и заставили ее «прикрыться» в бассейне.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!