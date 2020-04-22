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Поле превратилось в «пустыню»: в сети показали фото и видео последствий песчаных бурь на Житомирщине

7:40 22 апреля 2020 158
пустыня
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Пылевая буря, накрывшая Полесье и северную часть Лесостепи днем 16 апреля, преобразила Житомирскую область. Поля, засыпанные толстым слоем песка, выглядят как африканская пустыня.

пустыня

Фото и видео из Малинского района опубликовал журналист Денис Казанский.

«Поля теперь напоминают Сахару. Выглядит это довольно дико. Надо срочно браться за экологию, потому что, если так пойдет дальше, страна превратится в сплошную выжженную и засыпанную песком пустыню», — отмечает он.

Напомним, в Черниговской области поблизости от райцентра Семеновка сельскохозяйственные земли также напоминают Сахару, покрывшись плотным слоем песка.

Экологи и климатологи предупреждают, что такое явление, как пыльные бури, может стать привычным для Украины. Увеличивают вероятность песчаных бурь бесснежная зима и малое количество осадков весной.

Фото den. kazansky/Facebook

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