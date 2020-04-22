«Будем наблюдать за соседями»: Шмыгаль озвучил условия открытия границы

Украина

Украина будет постепенно открывать границы, но не раньше, чем это сделают другие европейские страны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя ограниченное с марта международное транспортное сообщение.

«Мы очень внимательно смотрим на наших соседей… Даже если бы мы открыли границу, никто не сможет ни заехать, ни выехать, потому что все вокруг закрыто», — объяснил премьер в интервью РБК-Украина.

Глава правительства считает, что открывать границы Украина будет по европейскому сценарию с поправкой на дату введения карантина. Возможно, это будет 30-дневный временной лаг.

«Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями — Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии… Можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация», — объяснил Шмыгаль.

Напомним, ранее был сделан прогноз, что большинство авиаперелетов возобновятся не ранее середины июля. Тем временем в Европе Словакия и Австрия объявили о постепенном ослаблении карантина. Италия рассчитывает, что в сентябре будут открыты границы, и назначенный на 2 сентября Венецианский кинофестиваль не придется переносить.

Фото dpsu.gov.ua



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter