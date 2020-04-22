Счастливый Фоззи показал фото из роддома

Шоу-бизнес

Известный украинский музыкант, участник группы ТНМК Фоззи (Александр Сидоренко) дважды стал отцом. Его жена Полина подарила ему сразу двух малышей — мальчика и девочку. Счастливый папочка показал первое фото из роддома, на котором он позирует с розовой и голубой табличкой.

«У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости», — написал новоиспеченный папочка под фото.

Поклонники и друзья Александра поздравляют его в комментариях. Желают счастья и здоровья маме и малышам.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 71-летний создатель «Ералаша» Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. Молодая жена подарила ему сына.

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