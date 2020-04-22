Благодарный Бекхэм поздравил королеву Великобритании с 94-летием (фото)

Спорт

Рекордсмен по числу матчей в сборной Англии среди полевых игроков, легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Милана» Дэвид Бекхэм поздравил с днем рождения королеву Великобритании Елизавету II, которой 21 апреля исполнилось 94 года.

«С днем рождения нашу Королеву. Мы, как никогда, благодарны вам за ваше лидерство и за то, что вы являетесь источником вдохновения для нашей страны и всего мира. Нам очень повезло с вами», — написал Дэвид Бекхэм в Instagram.

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Напомним, что в 2003 году Елизавета II в Букингемском дворце в торжественной обстановке вручила Дэвиду высшую награду Великобритании — орден Британской империи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дэвид Бекхэм постригся «под ноль».

Фото РА, Instagram

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