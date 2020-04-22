Украина

Четыре новых случая за сутки: появились свежие данные о коронавирусе в ВСУ

В Вооруженных Силах Украины четверо новых заразившихся коронавирусом. По состоянию на утро 22 апреля в армии заболели 43 человека. Первый случай был зафиксирован еще 30 марта в Хмельницкой области.

Среди четверых новых заболевших один лечится в Одессе (ВМКЦ Южного региона), еще один — в военном госпитале в Мукачево. Оставшиеся двое находятся по месту жительства в Винницкой и Закарпатской областях и там получают необходимую терапию.

С начала вспышки COVID-19 активными считаются 37 случаев заболевания среди военнослужащих: двое пациентов скончались от осложнений болезни, четверо выздоровели.

Из-за выявленных случаев заражения в ВСУ на самоизоляцию отправлены 289 человек.

Напомним, в целом по Украине на 22 апреля диагностировано 6592 случая COVID-19. Больше всего заболевших - 1053 — насчитывается в Черновицкой области.

Фото mil.gov.ua



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