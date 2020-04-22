Катя Осадчая очаровала сеть весенним образом с магнолиями (фото)

Шоу-бизнес

Телеведущая Катя Осадчая, принявшая участие в социальных роликах о коронавирусе, даже на карантине радует своих поклонников яркими нарядами. Она очаровала сеть новым фото во дворе своего дома на фоне цветущих магнолий. Катя облачилась в дизайнерское платье-вышиванку нежного весеннего цвета с вышитыми цветами магнолий от Юлии Магдыч. Рисунок на наряде будто в точности отображает цветущее дерево, возле которого позирует Катя.

«Пасха в нашей семье особенный праздник, когда семья вместе, когда паска на завтрак, обед и ужин. Когда стол большой и за ним много близких и родных. В этом году грустим, что не можем поехать с корзинками к родителям и друзьям, но дистанционно поздравляет всех и надеемся на скорые встречи. Но даже дома праздник — это повод нарядиться. Особенно когда во дворе магнолии точно такие же, как на платье», — написала Осадчая под фото.

Подписчики телеведущей в комментариях засыпали ее поздравлениями и восхищенными комментариями. Пишут, что Катя в этом образе, как весна.

«Очаровательная!», «Магнолия среди магнолий», «Нежная, цветущая, натуральная красота», «Прекрасно выглядите, а платье — будто дыхание весны», «Катя, вы супер. Так стильно, роскошно и празднично», «Невероятное платье», — пишут в комментариях.

Напомним, Катя Осадчая на карантине проводит время с мужем Юрием Горбуновым и их сыном Иваном в частном доме. Чтобы с пользой коротать время, телеведущая поделилась подборкой романтичных фильмов.

Фото: Instagram.com/kosadcha/

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