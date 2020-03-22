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"Карантин — это не каникулы": известные украинки призвали родителей быть примером для детей (видео)
Карантин, который ввели в Украине в связи с пандемией коронавируса, полностью изменил жизнь людей. Известные украинки обратились к родителям с призывом помочь своим детям адаптироваться к новой ситуации и правильно соблюдать все необходимые ограничения.
Первая леди Елена Зеленская, журналист Елена Фроляк, телеведущие Маша Ефросинина и Катя Осадчая призвали взрослых позаботиться о безопасности своих детей, объяснить им простые правила гигиены, организовать дома «самую лучшую школу» и не забывать, что карантин — это не каникулы.
«А если видите тревогу в маленьких глазах, обязательно поговорите со своим ребенком. Будьте правильным примером для своих детей», — такой совет дала Елена Зеленская родителям.
Педиатр Наталья Кундина напомнила еще раз о правилах гигиены.
Видео позитивно оценили далеко не все пользователи соцсети. Многие комментаторы пишут, что через несколько дней людям не на что будет купить продукты и нечем кормить детей. Почему власть не решает экономические проблемы страны. Карантин- это хорошо, но у людей, кроме страха заболеть, появились вопросы, как выжить в этот период без денег.
Напомним, из-за дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в Киеве и нескольких областях Украины ввели чрезвычайное положение.
О том, что изменится в столице после этого читайте в материале «ФАКТОВ»: «Проезд по спецпропускам и запрет на посещение парков и детских площадок: что ждет киевлян с 23 марта».
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