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Катя Осадчая предложила пять романтичных фильмов для карантина
Известная телеведущая Катя Осадчая на карантине вместе с мужем Юрием Горбуновым и детьми проводит время дома. Поскольку свободного времени у телезвезды стало больше, а реального общения — меньше, она охотно общается в социальных сетях и рассказывает, чем занимают себя и детей.
«В последние дни есть время, чтобы подумать, почему так случилось с человечеством. Впечатление, будто кто-то решил, что нам нужно остановиться и начать ценить вещи, к которым мы настолько привыкли, что перестали их замечать. Путешествия, посиделки с друзьями, поход в парикмахерскую, кофе за столиком возле окна, занятия в спортзале, пикники…
Но если посмотреть с другой стороны, если все здоровы, большинство этих дел можно делать дома или находить им интересную альтернативу", — пишет Осадчая в Instagram.
В свободное время она смотрит фильмы и подготовила подборку наиболее впечатливших ее работ. Это «Два папы», «Рокетмен», «Паразиты», «Щегол». Любителям фильмов на кулинарную тему она предлагает посмотреть «Повар на колесах», «Шеф», «Повар для президента», «Специи и страсти», «Джули и Джулия». А из легких фильмов Катя предпочитает романтичные комедии: «Отпуск по обмену», «Вечное сияние чистого разума», «Книжный клуб», «Старый Новый год», «Один день», «Реальная любовь», «Правило виноделов», «Свет в океане».
Карантин с пользой предлагает проводить и Настя Каменских, она показывает онлайн тренировки.
Ранее актриса Ольга Сумская в интервью «ФАКТАМ» рассказала, чем занимается на карантине и почему шьет маски.
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