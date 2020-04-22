27.08 / 27.42 29.09 / 29.67
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине готовятся продлить карантин: онлайн-трансляция заседания Кабмина

12:02 22 апреля 2020 602
карантин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине готовятся продлить карантин после 24 апреля. Предположительно ограничения останутся в силе до 11−12 мая. Дата будет оглашена на заседании Кабинета министров 22 апреля. Совещание начнется в 13.00.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшее время будут два пика заболеваемости коронавирусной инфекцией: в конце апреля и в период 3−8 мая.

В Кабмине намекнули, что хоть и оставят в силе карантин, но возможен ряд послаблений для населения. Так, например, разрешат прогулки в парках и позволят открыться музеям и библиотекам.

Напомним, на 22 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 6592 человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Светлый четверг

Светлый четверг 2020: что нельзя делать 23 апреля

Ольга Сумская с дочерью Антониной Паперной

Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой

карантин

В Украине готовятся продлить карантин: онлайн-трансляция заседания Кабмина

Российский бомбардировщик

Летали над эсминцем США: в сеть попало видео перехвата российских бомбардировщиков (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер