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- 12:02 В Украине готовятся продлить карантин: онлайн-трансляция заседания Кабмина
В Украине готовятся продлить карантин: онлайн-трансляция заседания Кабмина
В Украине готовятся продлить карантин после 24 апреля. Предположительно ограничения останутся в силе до 11−12 мая. Дата будет оглашена на заседании Кабинета министров 22 апреля. Совещание начнется в 13.00.
Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшее время будут два пика заболеваемости коронавирусной инфекцией: в конце апреля и в период 3−8 мая.
В Кабмине намекнули, что хоть и оставят в силе карантин, но возможен ряд послаблений для населения. Так, например, разрешат прогулки в парках и позволят открыться музеям и библиотекам.
Напомним, на 22 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 6592 человек.
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