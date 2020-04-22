В Украине готовятся продлить карантин: онлайн-трансляция заседания Кабмина

Украина

В Украине готовятся продлить карантин после 24 апреля. Предположительно ограничения останутся в силе до 11−12 мая. Дата будет оглашена на заседании Кабинета министров 22 апреля. Совещание начнется в 13.00.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшее время будут два пика заболеваемости коронавирусной инфекцией: в конце апреля и в период 3−8 мая.

В Кабмине намекнули, что хоть и оставят в силе карантин, но возможен ряд послаблений для населения. Так, например, разрешат прогулки в парках и позволят открыться музеям и библиотекам.

Напомним, на 22 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 6592 человек.

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