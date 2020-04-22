Телемедицина в Україні: онлайн-консультації в приватних клініках країни

Здоровье и медицина

Багато медичних центрів України вживають активних заходів проти поширення COVID-19. Наразі відомо, що COVID-19 передається крапельним та контактним шляхами. Саме тому сьогодні серед населення все більшою популярністю користуються онлайн-консультації. Розвиток телемедицини в Україні сприяє поліпшенню здоров'я населення шляхом забезпечення рівноправного доступу до медичних послуг належної якості.

Онлайн-сервіс лікарні об'єднав на своєму порталі медичні центри, де надаються онлайн-консультації. Такі консультації актуальні для пацієнтів, які не можуть дістатися на прийом через транспортні обмеження або за інших умов.

Переваги консультацій в режимі онлайн

Головні переваги консультацій в режимі онлайн:

• отримання планової консультації доктора, якщо відсутня необхідність в огляді пацієнта;

• коригування раніше призначеного лікування;

• швидка розшифровка аналізів;

• спостереження в динаміці за станом здоров'я пацієнтів;

• навчання простим маніпуляціям, які пацієнти можуть виконувати вдома і тим самим покращувати стан свого здоров'я;

• систематична доповідь лікуючому спеціалісту про поточні показники артеріального тиску, пульсу та ін.

У яких випадках необхідна онлайн-консультація?

Онлайн-консультація може знадобитися в таких випадках:

• погіршення самопочуття при важких захворюваннях;

• необхідність коригування лікування при отриманні результатів лабораторних аналізів;

• зміна симптоматики захворювання;

• закінчення прийому лікарських препаратів;

• поява небажаної реакції після прийому призначених раніше медикаментів;

• призначення додаткових аналізів для уточнення діагнозу.

Онлайн-консультації в приватних клініках України — це:

• економія часу;

• можливість залишитися вдома в період несприятливої епідеміологічної ситуації;

• простота в організації консультації.

В якому б місті України ви не знаходилися на момент консультації, не потрібно відкладати візит до лікаря. При появі тривожних симптомів скористайтеся можливостями онлайн-медицини та отримаєте своєчасно всю необхідну інформацію про подальші дії. Записатися на онлайн-консультацію допоможе онлайн-сервіс likarni.com. Щоб залишити заявку, потрібно ввести тільки номер телефону. Консультант єдиного центру записи передзвонить та допоможе з вибором клініки, лікаря та часу консультації.



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