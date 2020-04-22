Пресс-релиз

Триста тысяч тестов для Украины закупил Фонд Рината Ахметова и передал медикам в государственные больницы в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской, Киевской областях, а также в городе Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

«Коронавирус — общенациональная проблема. Сегодня под угрозой каждый украинец. Чтобы не допустить стремительного распространения вируса, необходимо оперативно проверять людей из групп риска, прежде всего с симптомами COVID-19, изолировать и лечить заболевших. Фонд закрыл значительную потребность в тест-системах регионов, в которых работают предприятия группы SCM», — сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Медики высоко отзываются о качестве экспресс-тестов, закупленных Фондом. Их чувствительность — 87%, а специфичность — 99%. Это позволяет максимально точно подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19.

«Эти тесты высокоэффективны, они определяют наличие вируса по антителам-иммуноглобулинам. Они помогут правильно сортировать пациентов при госпитализации и тем самым уменьшить количество внутригоспитальных заражений. Это колоссальная помощь Украине», — отметил доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей-анестезиологов Сергей Дубров.

Больницы и амбулатории, которые получили тесты, были определены Министерством здравоохранения Украины. Их будут проводить совершенно бесплатно для пациентов с подозрением на коронавирус.

По словам главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, экспресс-тесты сегодня играют огромную роль в работе медиков.

«Мы очень ценим и благодарны за всю помощь, которая спасает жизнь. Именно так мы сможем победить коронавирус. В приемный покой больницы им. Мечникова поступает 200 человек в день. И в этой ситуации именно экспресс-тесты как раз могут поставить быстрый диагноз и подсказать дальнейшие пути лечения больного», — пояснил Рыженко.

И. о. генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Игорь Кузин подчеркнул, что Фонд Рината Ахметова постоянно помогает стране, и самая важная помощь оказана в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, экспресс-тесты — одна из главных потребностей врачей: «Быстрые тесты дают медикам возможность принимать эффективные эпидемиологические решения».

Ринат Ахметов направил на борьбу с COVID-19 300 миллионов гривен. Для этого он объединил все ресурсы — благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, «Метинвест» и других активов SCM для помощи Украине.



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