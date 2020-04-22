Украина

Карантин в Украине продлили до 11 мая: что нужно знать

В среду, 22 апреля, на заседании Кабинета министров принято решение о продлении карантина до 11 мая, хотя ранее называлась дата 12 мая.

«При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая», — объяснил решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, у Кабмина «есть четкий план выхода из карантина», состоящий из пяти этапов. «Стартовую точку этого плана мы называем „День К“. Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не будет меняется или будет колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%», — пишет глава Кабмина на своей страничке в соцсетях и добавляет, что «День К» должен наступить 12 мая.

«Украина непременно вернется к привычному ритму жизни, но угроза, к сожалению, в ближайшее время не исчезнет. И мы вместе со всем миром должны научиться жить в новых условиях», — добавил Шмыгаль.

В Кабмине планируют, что 11 мая могут открыться магазины, в которых продают непродовольственные товары, а также объекты по предоставлению бытовых услуг. Также могут снять запрет на посещение парков и скверов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с введением карантина в Украине резко выросло количество безработных, а тем, кому удалось сохранить работу, снизили зарплаты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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