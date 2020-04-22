«Во все тяжкие» по-украински: профессор химии организовал нарколаборатории на Киевщине (фото)

Происшествия

В Киевской области правоохранители блокировали сбыт оптовых партий психотропных веществ и прекурсоров. На днях в Киеве также перехватили рекордную партию метадона.

Как сообщает пресс-служба СБУ, преступную группу организовал бывший преподаватель химии — профессор одного из вузов Киева. Было налажено производство психотропных препаратов — амфетамина и катинона, а также прекурсора — фенилнитропропена.

Злоумышленники обустроили две подпольные лаборатории дома у лидера группировки и в гараже арендованного частного дома на Киевщине. Химическое сырье для препаратов группа получала из Азии и Западной Европы. Готовую продукцию реализовывали на собственном сайте и подыскивали клиентов через специализированные интернет-платформы. Организатор также делился опытом с другими «специалистами» из криминальных кругов и получал за это вознаграждение.

При обысках правоохранители изъяли более килограмма амфетамина, более 5 килограммов катинона, более 9 килограммов фенилнитропропена и более 80 литров других прекурсоров. Также обнаружено почти 2 килограмма каннабиса, 2 литра ртути, более тонны химических веществ, оборудование для производства психотропов. По предварительным выводам, из изъятых веществ планировалось изготовить почти 30 килограммов психотропных веществ стоимостью около 7,5 млн грн по ценам черного рынка.

Ранее сообщалось, что под Херсоном в наркопритоне маленькие дети игрались шприцами.

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