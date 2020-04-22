В селе под Киевом устроили травлю медсестре из-за подозрения на коронавирус и угрожали сжечь дом

Украина

В селе Черногородка на Киевщине произошла дикая ситуация. Во двор медсестры, у которой заподозрили коронавирус, неизвестный бросил бутылку с горючей смесью. К счастью, «коктейль Молотова» не загорелся и пожара не было. В противном случае вполне могла произойти беда. Об этом «ФАКТАМ» рассказала жительница Черногородки Валентина, которая уверена, что травлю ее подруги медсестры Елены Мищенко устроили по указке председателя сельсовета Виктора Логвиненко.

— Лена работает в Киевской клинической больнице № 5, — говорит Валентина. - Каждый день к ним в отделение привозят больных с подозрением на коронавирус. Еще в марте было установлено, что девять пациентов, с которыми контактировала моя подруга, инфицированы. Эту информацию откуда-то узнал наш сельский голова Логвиненко. Он сам лично приказал Елене самоизолироваться и никуда не выходить из дома в течение двух недель. Кроме того, пригрозил, что если Лена выйдет на улицу, то он вызовет полицию, которая оштрафует мою подругу на 17 тысяч гривен.

Я присутствовала при разговоре, когда Елена спорила с сельским головой. Она говорит: «Как же я могу дома сидеть, если мне нужно выйти, купить продуктов. Я же должна что-то кушать?» А Логвиненко сказал, что он ничего не знает. Выйдет на улицу — оштрафует.

Лена все-таки ослушалась и пошла в магазин за хлебом. Уже от прилавка ее прогнала продавец. Заявила, что ничего продавать моей подруге не будет. Так она и ушла домой ни с чем. На следующий день ей пришлось в соседнее село за покупками ехать, где про нее ничего не знают.

Соседи тоже не очень хорошо отнеслись к такой ситуации. Еще не известно, есть ли у Елены коронавирус, а только она выйдет во двор, издалека начинают кричать: «Близко не подходи». Кто-то сказал Лене, что ей могут сжечь хату. Я не хочу называть фамилию этого человека, может быть, он и не виноват.

А однажды вечером, как рассказала мне подруга, проехал по улице мотоцикл, и в ее двор что-то бросили. Лена вышла — а там бутылка не разбившаяся лежит и дымок из-под пробки идет. Выбросила бутылку на мусор. Вызвала полицию, а те приехали только на следующий день.

— Елена сдавала тест на коронавирус?

— Да. И этот тест дал отрицательный результат. Она здорова.

В сельсовете Черногородки «ФАКТАМ» заявили, что в настоящее время конфликт уже исчерпан.

— Елене уже можно ходить в магазин, — сказала в телефонном разговоре сотрудница сельсовета, не пожелавшая представиться. — То, что ее отправляли на самоизоляцию, так это делалось в интересах села. Чтобы никто не заболел.

— Откуда вы узнали, что Мищенко могла контактировать с инфицированными пациентами?

— Нам из полиции позвонили.

— А в магазин из сельсовета позвонили, чтобы Елену не обслуживали?

— Ей уже можно ходить в магазин. А тогда — да, предупреждали продавцов, чтобы не обслуживали. Что делать, если она самоизоляцию соблюдать не хотела?

В полиции Киевской области «ФАКТАМ» подтвердили, что во двор Елены Мищенко действительно кто-то бросил бутылку с какой-то жидкостью.

— Бутылка не загорелась. Что за жидкость, мы пока устанавливаем, — сказали в полиции. Вместе с тем правоохранители опровергли тот факт, якобы они звонили в сельсовет Черногородки и предупреждали, что Елена контактировала в больнице с инфицированными COVID-19.

Кроме того, в отношении сельского головы Виктора Логвиненко начата проверка по факту распространения непроверенной информации о состоянии здоровья Елены Мищенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Львовщине женщина заразила коронавирусом сразу четверых медиков, а в общежитии под Киевом COVID-19 выявили у 37 человек.

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