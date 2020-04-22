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Общество и люди

«Забывчивая» женщина заразила коронавирусом медиков на Львовщине (видео)

9:32 22 апреля 2020 652
Больница
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На Львовщине, где количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило 250 человек, женщина, которая встречалась с родственницей, приехавшей из Италии, скрыла эту информацию от медиков и 19 дней пролежала в обычной районной больнице.

Как передают «Надзвичайні новини», соседка 56-летней жительницы Глинска, которая заболела COVID-19 и умерла, рассказала, что та призналась о своих контактах лишь после того, как ей серьезно пригрозили. Врачи, медсестры и санитарки ушли на карантин, коронавирусную инфекцию подтвердили у двоих медиков.

А в селе Рудном под Львове закрыли на карантин семейную амбулаторию, где обслуживались шесть тысяч человек — ее признали очагом распространения инфекции. Медики полагают, что семейного врача заразила пациентка — пожилая женщина, которая вскоре умерла в инфекционной больнице. В амбулатории инфекцию подтвердили у четверых врачей.

Всего за неделю в львовскую инфекционную больницу с COVID-19 госпитализировали 35 медиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики сетуют на то, что заболевшие скрывают от них информацию, чем подвергают приезжающих к ним медработников опасности заражения коронавирусной инфекцией.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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