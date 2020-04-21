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В общежитии под Киевом коронавирусом заразились десятки людей
Массовый случай инфицирования коронавирусом зафиксировали в одном из общежитий города Вишневое — здесь заболели 37 человек. Ранее случай инфицирования выявили у арестованного на Черниговщине.
Как сообщает УНН, общежитие в Вишневом находится в частной собственности.
«По предварительным оценкам, там проживает более 300 человек. Точное количество жителей выясняют правоохранители и местная власть. На данный момент обнаружено в этой ячейке 37 больных. В том числе, дети. Есть два человека умерших, к сожалению. Сейчас медики всем без исключения жителям общежития делают ПЦР-тесты», — заявил на брифинге временно и.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
По его информации, в общежитии ввели состояние особого передвижения. Организована доставка продовольствия, лекарств и средств личной гигиены. В Киево-Святошинской районной больнице освободили 65 мест для больных из этого общежития.
Ранее сообщалось, что первую смерть от COVID-19 зафиксировали в Николаевской области.
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