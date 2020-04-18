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Происшествия

Бросили во двор «коктейль Молотова»: на Киевщине хотели сжечь дом санитарки

19:45 18 апреля 2020 256
молотова
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киевской области, где ужесточили карантин из-за коронавируса, больничной санитарке угрожали сжечь дом. Во двор женщине бросили бутылку с едкой жидкостью. К счастью, «коктейль Молотова» не загорелся, и пожара не произошло. Тем не менее, случившегося было достаточно, чтобы санитарка стала опасаться за свою жизнь.

Полиция выяснила, что подстрекателем преступления мог быть глава сельсовета. Он указал на санитарку как на зараженную коронавирусом и находящуюся на самоизоляции. Причем чиновник располагал неточными сведениями: в селе проживали две санитарки, одна из них действительно находилась на самоизоляции, а «коктейль Молотова» во двор получила ничего не подозревающая коллега.

Полицейские Макаровского района провели беседу с жителями села по поводу ответственности за ложные слухи. В отношении главы сельсовета назначена проверка.

Напомним, в Киевской области подтверждены 280 случаев заражения коронавирусом. Девять человек умерли. Всего по Украине из 5106 заболевших более 800 — это медработники: врачи, медсестры, санитарки.

Фото npu.gov.ua

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