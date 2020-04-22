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ФОПам с детьми будут доплачивать в течение срока карантина, — решение Кабмина
Кабмин поддержал постановление Минсоцполитики о денежной помощи физическим лицам-предпринимателям, которые имеют детей. Она будет предоставляться в период действия карантина.
Как сообщает УНН, соответствующее постановление принято на заседании правительства — доработка должна быть выполнена в течение трех дней.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, постановлением предусматривается предоставление помощи на каждого ребенка физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, принадлежащих к первой или второй группе плательщиков единого налога и не использующих наемный труд.
«Мы предлагаем помощь на каждого ребенка до 10 лет в размере прожиточного минимума, предусмотренного для детей такого возраста», — заявила Лазебная.
Изменения коснутся и безработных.
«Гражданам, которые зарегистрировались как безработные, будет начислена помощь. Размер помощи может составить в среднем 3 тысячи гривен, к нам могут обратиться, по нашим расчетам, около 100 тысяч семей», — сказала Лазебная.
Постановление предполагает и увеличение с двух до трех месяцев срока наличия просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это будет учитываться при продлении субсидий.
Ранее сообщалось, что Кабмин упростил процедуру предоставления жилищных субсидий.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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