Украина

В Украине упростили порядок начисления субсидий на время карантина: что об этом известно

В соответствии со своим обещанием обеспечить выплаты на ЖКХ во время карантина, Кабмин разрешил отсрочить штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг и упростил процедуру предоставления жилищных субсидий.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, говорится в сообщении на Правительственном портале.

«Правительство осуществило еще один важный шаг в поддержке граждан в условиях карантина — упростило порядок предоставления жилищной субсидии и ввело дополнительную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг на время карантина», — заявил министр.

Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» от 25 марта 2020 года, на период карантина запрещается прекращать предоставление жилищных субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, кроме обстоятельств, которые делают невозможным предоставление жилищной субсидии (переезд семьи или смерть одинокого лица).

При этом расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотведения, снабжения горячей воды, газа и электроэнергии для бытовых нужд (кроме отопления) (социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату ЖКУ, установленные подпунктами постановлением Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409).

Также отсрочено введение с 1 мая 2020 года до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания карантина минимального обязательного платежа за потребленные услуги в размере 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Жилищная субсидия должна быть назначена гражданам, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в службе занятости как безработные.

Также всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном периоде 2019/2020 годов, субсидия на следующий период будет назначаться автоматически.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на время карантина правительство увеличит субсидии для оплаты ЖКХ в среднем на 300 гривен.

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