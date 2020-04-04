- 06:40 "Ваша Настя": Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
- 05:57 В Украине упростили порядок начисления субсидий на время карантина: что об этом известно
- 05:25 "Положение стабильно тяжелое": коронавирус проник в "Укроборонпром"
- 04:55 Не надейтесь на хирургические перчатки: медики рассказали, как лучше защититься от COVID-19
- 04:30 Зараженный COVID-19 человек специально плюнул перед смертью в лицо незнакомцу на вокзале (страшное видео)
- 03:35 Хуже, чем в 2008 году: глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
- 03:13 У кошек из Уханя нашли коронавирус нового типа
- 02:38 "Экономика больна коронавирусом": "слуги народа" объяснили, почему нужно "прогнуться" перед МВФ
- 01:53 Жертва карантина: заскучавший дома испанец напал полуголым с двумя мечами на полицию
- 01:20 До семи тысяч каждый день: у Зеленского обещают поставить на поток выпуск тестов на коронавирус
- 00:54 Тотальный карантин на Буковине: жителям области запретят покидать дома на выходных
- 00:01 Издержки карантина: мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы добраться до родного города
В Украине упростили порядок начисления субсидий на время карантина: что об этом известно
В соответствии со своим обещанием обеспечить выплаты на ЖКХ во время карантина, Кабмин разрешил отсрочить штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг и упростил процедуру предоставления жилищных субсидий.
Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, говорится в сообщении на Правительственном портале.
«Правительство осуществило еще один важный шаг в поддержке граждан в условиях карантина — упростило порядок предоставления жилищной субсидии и ввело дополнительную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг на время карантина», — заявил министр.
Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» от 25 марта 2020 года, на период карантина запрещается прекращать предоставление жилищных субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины
При этом расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотведения, снабжения горячей воды, газа и электроэнергии для бытовых нужд (кроме отопления) (социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату ЖКУ, установленные подпунктами постановлением Кабинета Министров Украины
Также отсрочено введение с 1 мая 2020 года до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания карантина минимального обязательного платежа за потребленные услуги в размере 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Жилищная субсидия должна быть назначена гражданам, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в службе занятости как безработные.
Также всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном периоде 2019/2020 годов, субсидия на следующий период будет назначаться автоматически.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на время карантина правительство увеличит субсидии для оплаты ЖКХ в среднем на 300 гривен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
Зараженный COVID-19 человек специально плюнул перед смертью в лицо незнакомцу на вокзале (страшное видео)
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!