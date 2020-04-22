В сеть "слили" справку с точным диагнозом Анастасии Заворотнюк (фото)

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Актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, выписали из Центральной клинической больницы (при Управлении делами Президента РФ). Появился осторожный оптимистичный прогноз на выздоровление. Об этом инкогнито рассказал друг семьи артистки. Он подтвердил, что Анастасия сейчас находится в своем доме в Крекшино.

«Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей. Она хорошо себя чувствует. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения», — рассказал сайту kp.ru друг фигуриста.

В распоряжении СМИ оказался официальный документ с диагнозом Заворотнюк.

Один из медиков сообщил, что форма рака поддалась лечению. Якобы Анастасия чувствует себя гораздо лучше. Она ясно мыслит, сама ходит по дому, хотя все еще остается слабой, быстро устает. Сейчас после двух операций и курсов химиотерапии актриса получает поддерживающее лечение.

«Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая, иммунитет ослаблен. Врачи очень боятся инфекций. Малейшее заражение — и может пострадать. Поэтому повышенное требование к соблюдению чистоты, дезинфекции. Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше», — рассказал врач, пожелавший не называть его имя.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время проявила активность в Instagram, оставив комментарий.

Родные окружают актрису любовью и заботой, оберегают от внимания СМИ и не комментируют ее состояние. Муж Петр Чернышев ради спасения любимой продал свою квартиру в Ялте.

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