Политика

Зеленский заявил, что будет менять правительство до тех пор, пока не сделает его "идеальным"

Президент Владимир Зеленский пообещал переформатировать состав правительства Украины до тех пор, пока он «не станет идеальным». Об этом глава государства сказал в фильме «Год президентства Зеленского». Его премьера состоится в 19:00 22 апреля. Напомним, «ФАКТЫ» предложили украинцам самим оценить год деятельности президента Зеленского, учитывая свое голосование на выборах.

При этом Зеленский подчеркнул, что «президент должен следить» за работой как правительства, так и каждого из министров.

«Если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство», — подчеркнул Зеленский.

Также он выразил «личную» уверенность в том, что во время его пребывания на посту главы государства удастся-таки закончить войну на Донбассе, причем если нужно, поменяют тактику, отказавшись от «минского процесса».

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел», — сказал он.

Пресс-конференцию по итогам года работы Зеленского на президентском посту в Офисе президента намерены устроить сразу же после завершения карантина.

Напомним, накануне Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение Владимиром Зеленским обещаний, озвученных во время дебатов с Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» 19 апреля и пришел к выводу, что за свой первый год на посту Зеленский не выполнил ни одного из основных обещаний.

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