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Политика

Зеленский заявил, что будет менять правительство до тех пор, пока не сделает его "идеальным"

16:47 22 апреля 2020 122
Зеленский и Шмыгаль
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский пообещал переформатировать состав правительства Украины до тех пор, пока он «не станет идеальным». Об этом глава государства сказал в фильме «Год президентства Зеленского». Его премьера состоится в 19:00 22 апреля. Напомним, «ФАКТЫ» предложили украинцам самим оценить год деятельности президента Зеленского, учитывая свое голосование на выборах.

При этом Зеленский подчеркнул, что «президент должен следить» за работой как правительства, так и каждого из министров.

«Если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство», — подчеркнул Зеленский.

Также он выразил «личную» уверенность в том, что во время его пребывания на посту главы государства удастся-таки закончить войну на Донбассе, причем если нужно, поменяют тактику, отказавшись от «минского процесса».

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел», — сказал он.

Пресс-конференцию по итогам года работы Зеленского на президентском посту в Офисе президента намерены устроить сразу же после завершения карантина.

Напомним, накануне Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение Владимиром Зеленским обещаний, озвученных во время дебатов с Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» 19 апреля и пришел к выводу, что за свой первый год на посту Зеленский не выполнил ни одного из основных обещаний.

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