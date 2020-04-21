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Украина

Как вы оцениваете первый год Зеленского? Онлайн-голосование

18:14 21 апреля 2020 165
я вам ничего не должен Зеленский
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

21 апреля 2019 года Владимир Зеленский с фантастическим результатом победил на выборах президента. Год для Украины оказался по-настоящему непростым: война продолжается, Крым и Донбасс до сих пор контролирует Россия, учителя не получают обещанные 4000 долларов, а последний месяц страна и вовсе сидит по домам, проедая последние запасы.

«ФАКТЫ» предлагают оценить год деятельности президента Зеленского, учитывая то, как вы сами голосовали на выборах.

Как сообщали «ФАКТЫ», по данным последних соцопросов, почти половина украинцев остались без сбережений. Впрочем, рейтинг Зеленского снижается, хоть и не столь катастрофичными темпами, как прогнозировали эксперты. Социолог Евгений Головаха в интервью «ФАКТАМ» заявил, что эпопея с коронавирусом помогла президенту, ведь население стало меньше обращать внимание на внутренние проблемы.

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