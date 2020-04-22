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Шоу-бизнес

Усатый Максим Галкин показал свою елку (видео)

17:43 22 апреля 2020 80
Максим Галкин
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский юморист Максим Галкин, который запер свою жену Аллу Пугачеву в замке, чтобы защитить от коронавируса, похвастался деревьями в саду.

По словам Максима, ему обидно, когда говорят, что все у него дома делает прислуга. Деревья сажал он лично.

Галкин

«Елка чувствует себя прекрасно. А вот побеги. Свежие побеги. Вот они. Так что все нормально с нашей елочкой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Огромная, веселая… Сейчас вам покажу мою гордость — пихту. Вот пихта. Красавица посмотрите какая. Огромная пихта, 15-метровая. Посмотрите, какая сочная зелень свежих побегов. Значит дерево прижилось уже. Ствол такой мощный. Но пока она на растяжках, красавица. Вот такие хорошие растяжки с доводчиком. Вот такая минутка садовода», — рассказал и показал все Галкин своим поклонникам.

Интересно, что для «экскурсии» юморист выбрал фильтр, который сделал его усатым. Поклонники Галкина говорят, что не сразу его узнали.

Отметим, что прислуга Галкина и Пугачевой также не покидает их дом из-за карантина. Да и гостей звездная пара не приглашает. Даже день рождения Алла Борисовна отпраздновала только с семьей.

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