Алла Пугачева показала, как выглядит после празднования дня рождения (фото)

Шоу-бизнес

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая накануне отметила день рождения, показала, как выглядит после празднования.

«Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ», — подписала она фото, на котором удивляет свежим видом и отсутствием макияжа.

«Если такой 8 десяток, то взрослеть не так страшно», «Алла Борисовна, Вы прекрасны», «С днем рождения вас!!! Люблю вас очень-очень сильно!!! Самая лучшая на земле!!! Моё все!!! Когда вы счастливы то и мы счастливы!!! Боже какая вы красивая!!! Безумно люблю», «Будьте здорова! Живите до 120», — пишут комментаторы.

Кстати, поклонники считают, что звезда сделала новую пластику, хотя сама артистка говорит, что просто отдохнула.

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