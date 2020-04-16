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Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как выглядит после празднования дня рождения (фото)

16:25 16 апреля 2020 571
Алла Пугачева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая накануне отметила день рождения, показала, как выглядит после празднования.

«Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ», — подписала она фото, на котором удивляет свежим видом и отсутствием макияжа.

Пугачева

«Если такой 8 десяток, то взрослеть не так страшно», «Алла Борисовна, Вы прекрасны», «С днем рождения вас!!! Люблю вас очень-очень сильно!!! Самая лучшая на земле!!! Моё все!!! Когда вы счастливы то и мы счастливы!!! Боже какая вы красивая!!! Безумно люблю», «Будьте здорова! Живите до 120», — пишут комментаторы.

Пугачева

Пугачева

Кстати, поклонники считают, что звезда сделала новую пластику, хотя сама артистка говорит, что просто отдохнула.

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