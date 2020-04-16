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- 16:25 Алла Пугачева показала, как выглядит после празднования дня рождения
Алла Пугачева показала, как выглядит после празднования дня рождения (фото)
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая накануне отметила день рождения, показала, как выглядит после празднования.
«Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ», — подписала она фото, на котором удивляет свежим видом и отсутствием макияжа.
«Если такой 8 десяток, то взрослеть не так страшно», «Алла Борисовна, Вы прекрасны», «С днем рождения вас!!! Люблю вас очень-очень сильно!!! Самая лучшая на земле!!! Моё все!!! Когда вы счастливы то и мы счастливы!!! Боже какая вы красивая!!! Безумно люблю», «Будьте здорова! Живите до 120», — пишут комментаторы.
Кстати, поклонники считают, что звезда сделала новую пластику, хотя сама артистка говорит, что просто отдохнула.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!