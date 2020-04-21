Шоу-бизнес

Запер на замок в замке: стало известно, как Галкин "изолировал" Пугачеву

Юморист Максим Галкин и его звездная супруга Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, чтобы не повторить судьбу некоторых своих знакомых, «подхвативших» опасное заболевание.

Семья, как удалось выяснить журналистам передачи «Ты не поверишь» одного из российских телеканалов, изолировалась от внешнего мира в своём загородном замке в Подмосковье.

Максим не участвует в телевизионных съёмках и не даёт концертов, а его супруга не встречается с друзьями и коллегами, круглые сутки проводя только на территории своего замка.

Таким образом юморист намерен максимально обезопасить свою супругу, которая находится в группе риска ввиду своего возраста и целого ряда хронических заболеваний.

Как выяснилось, Максим не только запретил Алле Борисовне покидать дом на период карантина, но ещё и не выпускает из дома и весь обслуживающий персонал, чтобы не допустить каких контактов с посторонними.

Якобы Галкин воочию убедился во всей серьёзности нового вируса на примере Льва Лещенко и Надежды Бабкиной, которые ранее были госпитализированы с коронавирусной пневмонией в тяжелом состоянии. Максим принял ряд радикальных решений, дабы его супруга лишний раз не рисковала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недавно Примадонна отметила день рождения, показав, как выглядит после празднования. Несмотря на то, что Пугачевой пошел уже восьмой десяток, она удивляет свежим видом и отсутствием макияжа.

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