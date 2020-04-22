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В Украине «запустили» цифровые гражданские паспорта: как их можно использовать
В среду, 22 апреля, украинцам стал доступен в приложении «Дія» цифровой паспорт.
Как сообщает УНН, цифровой паспорт можно использовать в ходе карантина:
- для идентификации личности правоохранителями;
- при покупке для получения посылок на почте;
- для подтверждения достижения совершеннолетия при покупке алкогольных напитков;
- при получении административных услуг в медицинских и банковских учреждениях.
«Пока выехать по электронному загранпаспорту за границу невозможно. Но этим занимается не только Украина, а и весь мир», — заявил во время презентации цифровых паспортов глава миграционной службы Украины Максим Соколюк.
После отмены карантинных мероприятий с цифровым паспортом можно будет путешествовать внутри Украины воздушным или железнодорожным транспортом.
«Работаем над тем, чтобы можно было использовать цифровой паспорт для получения бюллетеня на выборах», — сказал Соколюк.
В Украине также запустили электронные студенческие билеты, которые полностью заменяют пластиковые.
«Цифровые студенческие могут идентифицировать лица, подтверждать статус студента, льготный проезд, скидки в музеях, получение скидок в государственных учреждениях», — сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Я ставлю такую задачу нашему правительству, чтобы все услуги от государства украинцы имели возможность получать полностью онлайн без необходимости обивать пороги любых чиновничьих кабинетов», — заявил во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении «Дія» президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Украине внедрили электронные студенческие билеты.
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