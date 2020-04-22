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Политика

Экс-министр Уманский стал советником Ермака: чем он будет заниматься

18:10 22 апреля 2020 83
Экс-министр Уманский стал советником Ермака: чем он будет заниматься
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Экс-министр финансов Игорь Уманский вернулся во власть в качестве советника главы Офиса президента Андрея Ермака. Как сообщил сам Ермак, Уманский будет заниматься противодействию коррупционным схемам на таможне и в налоговой службе.

Именно Уманский должен координировать работу межведомственной группы, в состав которой войдут представители разных правоохранительных структур.

Параллельно будет создана аналитическая группа с привлечением международных аудиторов.

«Общество, наконец, должно открыто получить ответы на все неприятные вопросы о коррупции», — написал Ермак в Facebook.

Напомним, ранее СМИ сообщили о готовящихся ротациях в Офисе президента. В частности, по данным УП, речь идет о возможной отставке Ермака и о назначении в Офис Уманского.

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